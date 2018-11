Han er Ulstein Høgre sin ordførarkandidat

Nyhende

Lehmann Scheide blei fredag kveld valt til Ulstein Høgre sin ordførarkandidat. Det skjedde under Ulstein Høgre sitt årsmøte.

- Eg er audmjuk og takksam, og veldig klar til å gjere ein innsats for partiet. Tida framover vil bli hektisk men utruleg spanande. Eg skal nytte tida gogdt til å bli kjent med innbyggjarane, administrasjonen og dei politiske utfordringane som ligg farvatnet ut i neste periode, skriv Lehmann Scheide på sin Facebook-profil fredag kveld.

Han takka samstundes nominasjonskomiteen for arbeidet, og ville heidre nokre av sine kollegaer i partiet.

- Vi er ein gjeng som er veldig motiverte for å gjere ein innsats for fellesskapet. Det er mange nye namn på lista, og diverre ein del gode politikarar som har valgt å trappe ned i politikken. Stor takk til Knut, Heidi, Tor og Kari som har stått på for partiet og Ulstein kommune i ei årrekkje, skriv han.