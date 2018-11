Eige budsjettframlegg frå Ulstein Høgre

Nyhende

Ulstein Høgre har sendt ut eit eige framlegg til budsjett for Ulstein kommune. Der ønskjer partiet å justere skatteanslaget for kommunen fordi fleire er tilbake i arbeid og at skatteinntektene er på veg opp igjen. Samstundes legg dei til at kommunen får støtte frå havbruksfondet som rådmannen ikkje har inne i sitt budsjettframlegg. Høgre ønskjer også å ta ut støtta til Ulstein Næringsforum.

Samanlikna med rådmannen sitt framlegg har Ulstein Høgre lagt inn det dei kallar eit moderat botnfrådrag på eigedomsskatten, som vil føre til reduserte inntekter for kommunen på 1.440.000 kroner i året. Dei har også lagt inn utgifter til stolar og golvdekke i Ulstein Arena, samt oppgradering av Ulsteinvik barneskule frå 2021.

Til saman ønskjer Høgre å bruke 10.285.000 kroner mindre enn i rådmannen sitt framlegg i løpet av den komande fireårsperioden.

Desse pengane skal i staden settast av til fond.