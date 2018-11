Folket bygger kyrkja

Nyhende

Den norske kyrkja i Ulstein har over 80% av folketalet som medlemmer, og har som dei fleste institusjonar i Ulstein måtte ta inn over seg konsekvensar av den positive folketalsutviklinga og nye kunnskap og teknologi. Meiningar om Ulstein nye kyrkje er sjølvsagt ulike. Mangfaldet og kritikken har styrka prosjektet til å ta vare på vår vakre gamle kyrkje, verne grøntområder og bidra til sentrumsutvikling.

I dag har kyrkja fire ulike lokalitetar der dei viktigaste arbeidsverktøya er kyrkja som er 170 år, og bygt for eit folketal på 1100, og Fredheim som er 107 år gamalt. Bygga har ikkje plass til barnekull med foreldre, høver ikkje for born og rullestolbrukarar med behov for universell utforming, og gjer det vanskeleg for kyrkjelyden i å ta i bruk moderne arbeidsformer. Lokalitetar er eit kommunalt ansvar og soknet arbeider med retninga politikarane har gjeve for å løyse utfordringa.

Soknet tek ansvar for den utfordrande kommuneøkonomien ved ein finansieringsmodell som ikkje belastar kommunen før 2032. Gjennom aksjonen «Kyrkjebyggar i vår tid» har privatpersonar gjeve snart 4 millionar og forplikta seg til 7 millionar vidare. Soknet har ikkje spurt næringsliv om midlar i vanskelege tider. Dette er ei utfordrande oppgåve vi berre greier om vi løfter ilag.

Vi har tru på at Ulsteinsamfunnet vil halde fram med å utvikle seg. Vi har ein positiv folkevekst og i framtida vil vi vere enno fleire i kommunen som tek ansvar for fellesskapet og som har behov for tenestene som fellesskapet gir sine innbyggarar. Ulstein nye kyrkje vil bl.a vere ein viktig arena for barne- og ungdomsarbeid.

Dette handlar ikkje om signalbygg eller stormannsgalskap. Det handlar om at ingen kan vekse utan gode rammer og vi er ikkje rigga for framtida. Det handlar om at ingen skal miste den gamle kyrkja vår og at vi må ta betre vare på den, for per i dag er den i for hardt bruk. Omrigg til konsertar og arrangement, eit orgel som vert ustemt av varmen, altfor lite luft og plass ved ein tredjedel av gudsteneste gjennom året, vitnar om at den gamle kyrka ikkje er bygt for dei 1000 menneska som er gjennom våre aktivitetar kvar veke.

Og så handlar det også om verdigheit. Pårørande i gravferd som berre kan fylge halvegs ned kyrkjegolvet med rullator eller rullestol, for så å gå til høgre handicap-utgangen og vere den siste som kjem til bårebilen. Rullestolbrukarar kan ikkje gifte seg i koret, eller gå fram til nattverd. Ingen born under fem ser mykje frå kyrkjebenken. Gjestfriheita som kyrkja skal vise, let seg ikkje romleg gjennomføre og det er ei stor belastning.

Dei siste 20 åra har soknet og eldsjeler arbeidd for å få eit nytt kyrkjebygg. Politikarane har gjeve retninga med vedtak av tomta, arkitektkonkurranse, skisseprosjekt og kyrkjekunstbudsjett. «Kyrkjebyggar i vår tid», Ulsteinmessa, Kjolerulling og dugnad syner eit stort folkeleg engasjement. Vi opplever at dåpsfamiliiar, konfirmantar og brudepar etterspør når den nye kyrkja kjem for dei ønsker å bruke den.

Ulstein er kyrkja for alle som vil høyre til, uansett meiningar og standpunkt. Soknet arbeider for verdige lokalitetar for nestekjærleik, fellesskap og framtid. Soknet lyttar til ulike meiningar, og samstundes er oppgåve å arbeide for at kyrkja skal vere med å ha eit godt bidrag til vidare samfunnsutvikling. Kyrkja er snart den einaste møtestaden på tvers av generasjonar, og ho har eit stort frivillig arbeid og sitt kraftfelt i barne- og ungdomsarbeidet. Med opne dører skal ho fremme gode gjeringar i samfunnet, bygge opne fellesskap og ha trygge rammer kring sårbare livssituasjonar og store høgtider.

Den 13. desember er Luciadagen med julegudsteneste for ungdomskulen og universell utforma HVPUgudsteneste på kvelden, og politikarane skal vise retning for prosjektet. Ulstein kyrkje er Saman på ferda og tek sitt samfunnsoppdrag for å bidra til ein tettstad som skal vere god, attraktiv for alle å bu og leve i. Vi trur at no som for 170 år sida, er folket kyrkjebyggarar i vår tid.

Margit Lovise Holte, sokneprest

Annelise Kleven Godø, soknerådsleiar

Christfried Kaul, kyrkjeverje