Gav Hareid kommune medhald om Fremste Teigane 2

Nyhende

Det kjem fram av vedtaksbrevet som er sendt frå departementet til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Reguleringsplanen for Fremste Teigane 2 vart sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i januar i år for endeleg avgjerd. Fylkeskommunen hadde nemleg motsegn mot vedtaket frå Hareid kommunestyre og ettersom ein kom fram til at mekling hjå Fylkesmannen ikkje ville føre fram vart saka sendt vidare til departementet.

I mars var både Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Riksantikvaren, samt arkeologar frå Møre og Romsdal fylkeskommune på plass for synfaring på Fremste Teigane 2.

Synfaring på Fremste Teigane 2: – Hareid kommune treng byggeklare tomter no Overfor representantar frå to departement og Riksantikvaren argumenterte Hareid kommune for utbyggarane på Fremste Teigane 2 si sak om å byggje ut på området. Fylket derimot, står framleis fast på sitt – området er ifølgje dei eit automatisk freda kulturminne.

Då vart det sagt av avgjerda i saka ville kome frå departementet i løpet av nokre veker, men handsaminga av saka har tatt mykje lenger tid og først 27. november vart vedtaket sendt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Klima- og miljødepartementet uttalte seg om saka i april og rådde då til at motsegna frå fylkeskommunen vart teken til følgje. Dei viste til at den landskapsmessige samanhengen mellom gravrøysa, spor etter busetnad frå førhistorisk tid og miljøet rundt, og vurderer dette som eit kulturmiljø med vesentleg regional verdi.

Det er likevel Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har tatt stilling til om reguleringsplanen for området skal godkjennast.

I si vurdering skriv dei at det er ei konflikt mellom kommunen sitt ønskje om å leggje til rette for auka bustadbygging i sentrum, og omsynet til kulturminne og kulturmiljø av vesentleg regional verdi.

”Bustadbygging i sentrum er i samsvar med statlege retningslinjer for samordna bustad-, areal., og transportplanlegging. I dei same retningslinjene står det samstundes at det skal takast omsyn til kulturhistoriske verdiar i planlegginga, og at kulturminne og kulturmiljø bør takast aktivt i bruk som ressursar i by- og tettstadutviklinga”, skriv departementet.

Dei meiner samstundes at dei viktigaste kulturminna på reguleringsplanområdet er ei gravrøys og området rundt denne. Departementet skriv også at reguleringsplanen allereie legg opp til å bevare dette området, men at det er eit område som er regulert til leikeplass og at dette ikkje i tilstrekkeleg grad vil vareta gravrøysa som kulturminne. Difor må formålet for dette området endrast til ”grønstruktur” for å sikre tilstrekkeleg vern.

Departementet har også ei føresegn om at det blir gjennomført ei arkeologisk utgraving i området BKS2. Dei meiner at dette, saman med ein endring i føresegnene for areala rundt gravhaugen vil sikre kulturminna på staden i tilstrekkeleg grad. Med desse endringane meiner Kommunal- og moderniseringsdepartementet at reguleringsplanen kan godkjennast.

”Departementet godkjenner reguleringsplanen for Fremste Teigane 2 med endringar i reguleringsføresegna. Motsegna frå fylkeskommunen er såleis ikkje teken til følgje”, skriv departementet i si vurdering.

Ordførar Anders Riise i Hareid kommune seier at det er gledeleg å sjå at lokaldemokratiet verkar og at ein har fått gehør og blitt lytta til av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.