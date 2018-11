Politiet åtvarar mot svindel

Nyhende

I ei pressemelding frå politiet i Møre og Romsdal åtvarar dei om nye, avanserte metodar for næringslivsbasert svindelmail.

”Rask reaksjon og tidleg alarm til politiet frå ei årvaken bedrift på Søre Sunnmøre berga store verdiar. Det grove svindelforsøket blei avverja etter ein hurtig, samla innsats frå politi i samarbeid med fleire instansar over landegrensene. Forsøket på å få fatt i over 3,1 mill. norske kroner lukkast ikkje.”

Det skriv politiet i pressemeldinga.

– Ved endringar av nøkkelopplysningar, varsla på e-post, må næringslivet utvise stor skepsis! Følg opp med ein telefon til din kunde eller leverandør og gjer på denne måten ein dobbel kontroll, seier politioverbetjent Linn Erstad.

Ho er avsnittsleiar for Økoteamet i Møre og Romsdal politidistrikt. Det var de som tok imot varselet om svindelforsøket, og som straks sette i verk aksjonen som nokre timar seinare enda med at transaksjonen blei stoppet.

Ifølgje politiet var det snakk om ein avansert form for Business Email Compromise (BEC), ein svindeltype der tilsette blir lurte til å betale ein falsk faktura eller gjennomføre utbetalingar av det som ser ut til å vere legitime rekningar og fakturaer frå verksemda sine kontoar. Politiet skriv i pressemeldinga at denne typen svindel og manipulering er eit stort og veksande problem og at metodane stadig tek nye former.

Denne gangen var det ein bedrift i Øst-Europa som blei ramma, etter at svindlarar hadde komme seg inn på deira e-postkonto. Utgangspunktet for svindelen var ein faktura frå bedrifta på Søre-Sunnmøre. Beløpet på fakturaen som i utgangspunktet skulle betalast til ein norsk bank var pålydande 3,1 mill. kroner (EUR 325 000). Forfall var sett til første veka i november.

Politiet skriv dette om den aktuelle saka:

”Dei har tatt ut e-posten med faktura frå den norske bedrifta og endra kontonummeret. Så har dei forma ut ein truverdig e-post om endringa av kontonummer, og sett inn opplysning om innbetaling til ein ny nordisk bank. Svindlarane gir seg ut så for å vere den norske daglege leiaren. En svindelepost med falsk faktura sendast over til bedrifta i Øst-Europa. Der blir meldinga som tilsynelatande kjem frå den norske bedrifta med endring av forretningsinformasjonen tatt til etterretning. Fakturaen leggjast på forfall. Betaling utførast som angitt på rett dato i systemet.

På forfallsdato kjem det ikkje inn pengar på kontoen til bedrifta i Norge, men forretningsforbindelsen i Øst-Europa står på at betaling er utført. Bedriftene forstår at dei er i ferd med å bli grundig svindla og alarmen går umiddelbart til politiet.

Dei neste timane koordinerer Økoteamet til politiet i Møre og Romsdal innsatsen for å avverje svindelen. Begge bedriftene gir frå seg all nødvendig dokumentasjon og det samarbeidast med KRIPOS i etterforskinga internasjonalt, IT-leverandørar og fleire nordiske banker involverast.

– Kvart minutt tel om vi skal avverje. Det skjer gjennom blant anna internasjonale tiltak med fleire instansar involvert, seier avsnittsleiar Erstad i politiet.