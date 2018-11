Prøver frå Sulafjorden skal undersøkast i England

Nyhende

I haust har boreskipet Fugro Synergy tatt ut prøver i Sulafjorden, Halsafjorden og Vartdalsfjorden. No skriv Statens vegvesen i ei pressemelding at desse prøvene er sende til England der dei skal undersøkast for å gje svar på kvar det er trygt å krysse fjordane.

– Fjordane er utfordrande å kartlegge med bratte skråningar, ujamne fjordsider og djupner på inntil 560 meter, fortel prosjektleiar Jørn Arve Hasselø i Statens vegvesen i pressemeldinga.

Statens vegvesen fortel vidare at Fugro Norway har hatt eit todelt oppdrag for å finne ut om grunntilhøva i dei tre fjordane. I den første fasen målte dei avstanden til sjøbotnen og fast fjell, sjekka eigenskapane til lausmassane i sjøbotnen og vurderte skredfaren under vatn.

Denne hausten har dei i løpet av 37 dagar bora i sjøbotnen og tatt ut prøver. Til saman er det tatt ut over 400 prøver på 51 ulike stadar. Dei djupaste stadane ein har henta prøver frå har vore på om lag 560 meter under overflata, og ifølgje Vegvesenet måtte ein endå 70 meter ned i sjøbotnen.

– Den største utfordringa var å bore i sjøbotnen i områda nærast land. Fjella er ikkje berre bratte over vatn, men også under. Vi måtte difor bruke ei sjøbotnsramme for å handtere hellingar på opptil 25 grader. Erfarne geoteknikarar frå NGI var om bord på båten for å følgje opp arbeidet, fortel prosjektleiaren.

No blir prøvene sende til England og Fugro sitt laboratorium i Wallingford. Svara får Vegvesenet til sommaren neste år og dei blir då ein viktig del av grunnlaget for dei nye, store fjordkryssingane.

Kontraktsverdi på 75 millionar kroner: No skal grunnforholda i Sulafjorden undersøkast Statens vegvesen Region midt har inngått kontrakt med Fugro Norway AS for marine grunnundersøkingar i Sulafjorden, Halsafjorden og Vartdalsfjorden. Arbeidet tek til i desember.