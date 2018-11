To lokale på fylkeslista til AP

Nyhende

Førre laurdag avvikla Arbeidarpartiet i Møre og Romsdal nominasjonsmøte for å velje kandidatar til fylkestingsvalet.

Anne Lise Torve vart samrøystes vald til topps på lista.

Hanne Notøy vart vald inn på 11.-plass på lista. Ho har opparbeidd seg god og brei erfaring frå sine to tidlegare periodar i fylkestinget. Notøy har sterke band til fagrørsla og solid arbeidserfaring som elektrikar i verftsnæringa. Ho arbeider i dag som lærar på Ulstein vgs.

Aurora Dimmen Bratli vart vald inn på 15.-plass. Ho har dei to siste åra vore fylkesleiar i AUF i Møre og Romdal. Ho studerer no til lærar i Volda.

Båe gler seg til valkamp for å arbeide for eit godt liv for innbyggjarane i Møre og Romsdal.