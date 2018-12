Søndag kan Tonje vinne «Farmen»

Nyhende

Sambuaren til Tonje Frøystad Garvik, Lene Sleperud (29), gjekk onsdag ut av «Farmen», då ho kom til kort i kampen om ein semifinaleplass.

I semifinalen får Tonje selskap av Karianne Amundsen (28) og Kjetil Nørstebø (28). Semifinalen tek til søndag kveld, og i same program skal det til slutt kårast ein vinnar i den avsluttande finalen. Kven som kjem til finalen står det att å sjå, men det nok høgst truleg at Tonje har mange her i regionen som kjem til å heie ho fram til ein eventuell finale.

Dramatikk i finalen

Det har dei siste dagane blitt skrive fleire saker om dramatikk i sjølve finalen, der den tapande finalisten bad TV2 om å spele inn finalen på nytt. Vedkomande skal i følgje VG meine at den andre finalisten har juksa.