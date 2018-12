– Tenk dykk om, ta lure val

Nyhende

Denne veka har alle niandeklassingane ved Ulstein ungdomsskule hatt besøk av politistudentar som har snakka med dei om narkotika.

Politioverbetjent Pål Inge Olsen som arbeider med førebyggande arbeid, fortel til Vikebladet Vestposten at dei var meir ute i skuleklassar og snakka med elevane før, no har dei ikkje kapasitet til det. Men då Ulstein ungdomsskule spurte om dei kunne kome, då svara dei ja. Det er to politistudentar som står bak opplegget, men fredag kunne ikkje den eine studenten stille, så då vart Olsen med politistudent Marius Helland Bøstrand.

Det politiet vil oppnå med desse føredraga er å hjelpe ungdomane til å stå imot presset til å prøve narkotiske stoff.

Visste det er farleg

Bøstrand spurte niandeklassingane om kva dei visst om narkotika. Han fekk svar tilbake at det er ulovleg, du kan bli avhengig og det er farleg.

Politiet gjekk systematisk gjennom ei rad ulike narkotiske stoff. Elevane fekk sjå bilete, så dei lærer seg å kjenne igjen narkotika om dei blir tilbode det på fest. Dei fekk høyre korleis ein tar dei ulike stoffane og korleis stoffa verkar. Det vart lista opp mange effektar som kan verke lite forlokkande, som at ein blir sløv, ukonsentrert, gløymer og få søvnproblem.

Enkelt å få tak i

Elevane ville vite om politiet har tatt nokon med narkotika i Ulsteinvik. Ja, fekk dei til svar.

– Det er meir enn nok narkotika til alle som vil ha. Det er ikkje vanskeleg å få tak i, sa politioverbetjent Olsen.

Ungdomane fekk høyre at når ein har fått narkotika inn i kroppen varer det lenge. Ein kan avsløre narkotika i kroppen gjennom blodprøve, urinprøve eller hårprøve.

Olsen fortalde om korleis det går føre seg om ungdomar må levere urinprøve for å vise at dei ikkje har narkotika i kroppen. Dei får ikkje gå på eit avlukke for seg sjølve og tisse i ein kopp. Ein må gjere det medan ein blir observert. Det vart mykje fnising i salen, og ungdomane lurte på om det ikkje var ubehageleg. Jau, men det tar dei ikkje omsyn til. Politiet må vere sikre på at den som avleverer prøve ikkje lurer med seg urin frå ei ven eller liknande.

Freistande innpakning

Ein del narkotika blir laga til så det skal verke ekstra innbydande for ungdomar å prøve. Det kan vere fargerike tablettar med artige symbol eller sjå ut som godteri. Dette kan bli gjort for å ufarleggjere stoffet.

Ungdomane hadde fått med seg at dei kan bli avhengige av narkotika, men politiet opplyste dei også om at det kan vere farleg å bruke ein gong. Folk reagerer ulikt på ulike stoff for narkotika. Og du kan reagere ulikt frå gong til gong. Olsen samanlikna narkotika med å spele russisk rulett. Det kan gå bra, og det kan gå veldig dårleg. Du kan gå inn i ein psykose og få vedvarande problem.

Politiet fortalde niandeklassingane om LSD som kan få deg til å tru at du meistrar alt mogleg rart, som å fly eller gå på vatnet. Det kan få fatale konsekvensar.

Dei oppmoda ungdomane om å ikkje drikke eller ete noko på fest som dei ikkje veit kva er, nokon kan ha putta noko i drikken deira. Det kan vere lurt å på førehand ha tenkt ut korleis du svarer om nokon tilbyr deg narkotika.

Politiet fortalde også om kva som kan skje om du blir tatt med narkotika. Det er straffbart. Det blir ståande på rullebladet ditt og gjere at du ikkje får visum om du vil reise til USA, ta førarkortet eller utelukke ein del yrke.