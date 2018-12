Nyhende

Mange på Søre Sunnmøre merka godt jordskjelvet i Ørsta litt over klokka 18 måndag kveld. Mellom anna melder ein mann frå Hareid at det rista litt i heimen medan skjelvet stod på. Det var likevel eit heller lite skjelv. Den geovitskaplege forskningsinstitusjonen NORSAR melder på sine nettsider at jordskjelvet hadde ein styrke på 2,5.