Kleven held fram som hovudsponsor

Nyhende

Avtalen vart signert på Kleven Verft torsdag, skriv Hødd på nettsida si.

Der heiter det også at avtalen betyr mykje for Hødd i arbeidet med å leggje til rette for vidare satsing både i topp- og breiddefotballen.

Dagleg leiar i Hødd, Oddmund Davik Otterlei, er glad for at Kleven blir med vidare.

- Det viser at dei ser på vår rolle som samfunnsaktør som viktig i lokalmiljøet og vil bidra til å halde oppe nivået på aktiviteten på Høddvoll, seier Otterlei.

Olav Nakken er fersk konsernsjef i Kleven.

- Eg har fått med meg at Hødd er viktig for svært mange, seier han.