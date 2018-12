Løfter fram kulturminne

Nyhende

– Det er viktig å synleggjere kulturminna, sa ordførar Anders Riise då han avduka informasjonsskilta ved Hareid kyrkje onsdag kveld. Han uttrykte takksemd overfor dei som har arbeidd for å få desse skilta på plass, ikkje minst tidlegare kulturleiar i Hareid kommune, Oddbjørn Grimstad.

– Desse skilta vil vere eit flott utgangspunkt i undervisninga, sa ordføraren vidare.

Det er Hareid kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Hareid sokn, Riksantikvaren og Hareid Historielag som har samarbeida om dette prosjektet.

Stavkyrkje og bronsealdergard

Det eine skiltet, som tek utgangspunkt i Hareid kyrkjegard og stavkyrkja som stod der i mange hundre år, har fått ei godt synleg, men likevel diskret plassering ved hovudinngangen til kyrkja. Det andre skiltet, som tek for seg bronsealdergarden som låg i området mellom Hareid Hotell og Hareid kyrkje, er plassert på nedsida av parkeringsplassen aust for kyrkja.

Kunstnaren Arnfinn Mork-Stordal har laga flotte illustrasjonar som syner korleis både mellomalderkyrkja og bronsealdergarden kan ha sett ut.

Som ei forlenging av Hareid musikk- og kulturskule sin julekonsert i Hareid kyrkje onsdag kveld, heldt arkeolog Arve Eiken Nytun eit lite foredrag om dei mange arkeologiske funna som er gjort i Hareid og om området der kyrkja og kyrkjegarden ligg.

– Hareid kyrkjegard har truleg vore ein heilag stad før den første kyrkja vart bygd her, sa Nytun, og synte til den gamle bautasteinen som står på kyrkjegarden. Han kunne fortelje at denne steinen har stått der i over 1500 år. Der var også ein stein til, men denne vart på eit tidspunkt lagt inn i kyrkjemuren.

Med den rikdomen av kulturminne som finst i Hareid, så vert det kan hende fleire liknande skilt rundt om i kommunen.