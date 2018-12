Vedtok desse verbalframlegga

Nyhende

Senterpartiet:

For å få fart i bygginga i det nye byggefeltet på Haddal vil vi foreslå å redusere tomteprisen med kr 100.000,- pr tomt for to tomter. Vilkår er at arbeidet vert påbegynt i 2019 og ferdigbygd i 2020. Dekning : Kapitalfondet.

- Samrøystes

Høgre:

Administrasjonen legg fram ei sak for formannskapet innan første halvår 2019 om kostnadar og utfordringar knytt til vedlikehald, oppvarming og luftkvalitet samt tiltak for å gje lettare tilgang for rullestolbrukarar i Ulstein Kyrkje, med innspel frå Ulstein Sokn.

- Samrøystes

Kristeleg folkeparti:

For at Ulstein også i framtida skal vere ei attraktiv kommune å busette seg i, er det viktig at kommunen legg til rette med tomter til bustadbygging også i sentrumsnære område. Ulstein kommunestyre ber om at det i løpet av 2019 vert utarbeidd ei oversikt som viser aktuelle sentrumsnære område for bustadbygging.

- Samrøystes

I arbeidet med nedbetaling av lån og styrking av kommunen sitt kapitalfond, ber Ulstein kommunestyre rådmannen innan juni 2019 om å utarbeide ei oversikt over eigedomar som eventuelt kan leggast ut for salg.

- Samrøystes

Utanforskap mellom born og unge er eit veksande problem og utfordring i vårt samfunn. Ulstein kommunestyre ber rådmannen sette i gang ein prosess med å konkretisere moglege tiltak for å førebygge utanforskap mellom barn og unge i Ulstein kommune, og legge fram sak innan våren 2019.

- Samrøystes

Arbeidarpartiet:

Ulstein kommune ved NAV får tilgang til å dele ut abonnementskort ved Ulsteinbadet, til innbyggjarar som kan trenge økonomisk støtte til dette.

- Vedteke med 17 mot åtte røyster

Venstre:

Ulstein kommune ønskjer å vurdere å setje i gong riving og klårgjering av tomt for Ulsteinvik nye Barneskule i 2019. Dette må sjåast i samband med revidering av kommunen sitt budsjett i juni 2019 og om økonomien til kommunen tillet dette.

- Samrøystes

I samband med gjennomgong av kommunene sin økonomi og tiltak for å betre denne i 2019 og vidare, bør kommunen sjå særskilt på kostnader knytta til reiser, kurs og møteverksemd.

- Samrøystes

Arbeidsnærvær er sentralt for å byggje opp eit godt arbeidsmiljø for dei tilsette og gjere drifta i kommunen sterkare. Arbeidet på dette området må takast opp igjen og setjast på dagsorden i 2019.

- Samrøystes

Framstegspartiet:

Kommunestyret ber om at administrasjonen vurderer korleis ein best kan løyse eigenkapitalkravet på 20% i tilknytning til investeringane som ligg inne i budsjettet slik at ein kan oppretthalde

- Samrøystes

Ved sal av kommunale tomter eller andre objekt som har nytta kapitalfondet som finansieringskjelde, skal minst 70% av inntekta nyttast til å betale ned lån. Dei resterande 30% kan førast tilbake til kapitalfondet. Dersom ein av likviditetsmessige årsaker bør gjere unntak skal dette godkjennast av formannskapet.

- Samrøystes

Ulstein kommunestyre ber om at rådmannen legg fram ei sak om deltaking i prøveordninga for statleg finansiert eldreomsorg.

- Samrøystes

For framtidige budsjett og økonomiplan må planlagde investeringar innanfor sjølvkostområda (VAR) synleggjerast for heile økonomiplanperioden. Vidare må det gå fram av framlegget korleis ein ser for seg utviklinga av sjølvkostfondet og gebyret.

- Samrøystes

Kommunestyret ber om at det vert teke initiativ til å lage ein felles reiselivsplan for fleire av kommunane på Søre Sunnmøre. Ein føreset at fylkeskommunen vil vere med på å finansiere ei slik satsing.

- Samrøystes

Ulstein kommunestyre har ikkje innvendingar mot å nytte fond tilknytt Landbrukskontoret for Hareid, Ulstein og Herøy, som i dag er organisert under Herøy kommune, til å digitalisere arkivet tilhøyrande landbrukskontoret.

- Samrøystes

Sosialistisk Venstreparti hadde eitt verbalframlegg: "Ulstein kommunestyre vil auke ramma for startlån frå 6 000 000 til 12 000 000. Dette er ein konkret ting, som kommunen kan gjere for å hjelpe varig vanskeligstilte inn på boligmarkedet. Den årlege potten til fordeling er ikkje stor nok i forhold til behovet. Søknader om startlån er grundig behandla før de kjem til levekårutvalget. Så det inneberer ikkje nokon stor økonomisk risiko for kommunens økonomi". Framlegget fekk berre ei røyst og vart dermed ikkje vedteke.