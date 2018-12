Nøgde trass nederlag

Nyhende

– Vi førebudde oss til å møte Spjelkavik på siste trening. Då trente vi på nokre nye angrepstaktikkar som kom til nytte under kampen i dag, seier trenar Stasys Galdikas. Han fortel at han er nøgd med resultatet, trass i at dei tapte.

– Det kunne ha gått mykje verre, seier han.

La seg på hjul

Det var Spjelkavik som fekk inn første mål, berre 15 sekund etter kampstart. Hareid la seg på hjul og Lene Andresen kunne setje inn førte scoring etter eitt og eit halvt minutt.

Deretter følgde laga kvarandre nokså jamt, men Hareid greidde ikkje å køyre forbi. Dei låg jamsides på uavgjort ved eit par høve, men så gassa Spjelkavik på litt og strauk avgarde. Hareid gav likevel ikkje opp og heldt presset opp gjennom heile kampen. På det meste låg Spjelkavik i leiinga med seks mål, men Hareid hang på.

Score eitt sekund før pause

Då laga gjekk til pause var stillinga 13 – 15. Mål nummer tretten var ved Linda Godø som fekk sett ballen i mål eitt fattig sekund før pausefløyta.

Hareid opna ballet etter pausen, også dette ved Lene Andresen som reduserte til 14–15. Spjelkavik sette så inn eit mål til, noko Hareid svarte på 10 sekund etter, ved Maria Juul Hansen.

Spjelkavik avanserte til 15-17, men takka vere at Linda Godø greidde å smette ballen hårfint inn i den smale glipa mellom målstonga og spjelkavikkeeperen sin høgre fot og at June Bergseth frå spiss vinkel sette inn nok eit mål, stod stillinga brått 17 – 17.

Men deretter drog Spjelkavik ifrå igjen og Hareid greidde aldri å kome opp på sida deira att.

Kampen enda 24–29, eit resultat Hareid alt i alt kan seie seg nøgde med.

No tek hareidsdamene juleferie reint kampmessig. Første kamp vert borte mot Træff 2 i Molde 12. januar. 21. januar er det duka for lokaloppgjer mot Hødd i Ulsteinvik, medan returkampen mot Spjelkavik ikkje vert før 17. mars.