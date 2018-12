Nyhende

Hareid Parkeringsselskap, Hapark, endrar prisane på parkering frå nyttår, fortel dei i ei pressemelding. Førehandskjøpt årskort for parkering ved ytre småbåthamn vert 1000 kroner rimelegare enn før, der vert prisen redusert frå 5000 til 4000 kroner. Eit halvårskort vil koste 2400 kroner. For dei to andre parkeringsområda vert prisane uendra.

Når det gjeld korttidsparkeringa aukar timeprisen frå 15 til 17 kroner. Døgnprisen vert 119 kroner, medan vekeprisen for parkering vert 385 kroner.

- Prisane gjeld områda i sentrum med avgiftsparkering, ved snøggbåtterminalen, ferjekaia og på Bankplassen. I resten av Hareid sentrum er det framleis gratis å parkere tidsavgrensa, seier daglege leiar ved Hapark, Steffen Urke.