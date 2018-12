Opna gangvegen frå Ringstaddalen til Solsida

Nyhende

Odd Kåre Wiik, avdelingsleiar for drift og anlegg i Ulstein kommune, kunne måndag opplyse om at den nye gangvegen over Haddalelva, mellom Ringstaddalen og Solsida (Elvebakken), no er open.

Wiik rettar samstundes ein takk til Ulstein Entreprenør AS, som har utført anleggsarbeidet og som overleverte det etterspurde veganlegget måndag.

- Veglysa kjem ikkje på plass før rett etter nyttår. Ved kommunevegen i Ringstaddalen er det samstundes bygd ein offentleg parkeringsplass med utgangspunkt for tur til Blåtinden, fortel Wiik til Vikebladet Vestposten.