Ti søkjarar til rådmannsstillinga

Nyhende

Mellom søkjarane til rådmannsstillinga er ein økonomimedarbeidar, ein ekspressbussjåfør, ein montør og ein tidlegare rådmann - i tillegg til dagens assisterande rådmann, Verner Larsen.

Heile lista ser du under.

Søkjarlista:

1. Omojoye Samuel Joshua (37) Økonomimedarbeider, Ulstein

2. Per Rosing-Petersen (57) Sjølvstendig konsulent, Kommuneqarfik Sermersooq

3. Mohammad Bhuiyan (44), Sharaf LPG Ltd., IFCO Complex, 8th Floor, GEC Circle, Chittagong, Bangladesh Khulshi

4. Søkjar, ikkje offentleg

5. Tom Ivar Haarsaker (52), Montør, Trondheim

6. Søkjar, ikkje offentleg

7. *

8. Roger Lien (34), aktiv arbeidssøkjande, Grimstad

9. Verner Larsen (58), assisterande rådmann, Ulsteinvik

10. Geir Kvisten (46), jobbsøkjande, eks-rådmann, Åsnes

11. *

12. Olav Fure (54), ekspressbussjåfør, Nettbuss Travel AS, Volda

* (Totalt fire kandidatar er trekt frå lista, to kandidatar har trekt seg etter ikkje å ha fått innfridd ønskje om unntak for offentleggjering. To potensielle kandidatar trakk seg før søknadsfristen var ute.)