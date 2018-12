Fiber på Flø til sommaren

Nyhende

Over lengre tid har innbyggjarane på Flø gitt uttrykk for eit betre og meir framtidsretta breibandsnett. Tysdag kunne Tussa i ei pressemelding bekrefte at det på nyåret blir starta utbygging av fiber til bygda.

- Grendelaget på Flø har vore ei viktig drivkraft for å få realisert fiberutbygginga. Flø er eit område med spreidd busetnad, noko som gjer fiberutbygginga dyr. Frå Roppe til Ytreflø skjer difor utbygginga etter ein dugnadsmodell, der lokale eldsjeler tek hand om delar av arbeidet. Slik held ein utbyggingskostnadene nede. I dag har 80 prosent av innbyggjarane i grenda tinga fiber, og dei kan forvente å bli kopla opp i sommar, skriv Tussa i pressemeldinga.

Viktig bidrag

Tussa fortel gjennom pressemeldinga at dei ser på utbygginga av fiber som eit viktig bidrag til den regionale utviklinga på Søre Sunnmøre - og nesten 10.000 privatpersonar og familiar i sju kommunar er no tilkopla den nye teknologien.

- Det er fleire fordelar med fiber, men først og fremst er det mogleg med høgare hastigheit på breibandet. Med fiber kan tilby hastigheiter opp mot 500 Mbit, seier Ivar Driveklepp, administrerande direktør i Tussa IKT.