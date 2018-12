Staten løyver pengar til nullutsleppsteknologi

Nyhende

(NPK): – Me har sidan våren og sommaren hatt dialog med mange aktørar i næringslivet. Til saman søkte elleve konsortium i denne omgang og seks av dei er tildelt støtte, fortel programleiar Trond Moengen for Pilot-E til Nynorsk pressekontor.

Pilot-E er ei felles, statleg finansieringsordninga til Forskingsrådet, Innovasjon Noreg og Enova. Av dei tildelte 107 millionar kronene, går 71 millionar til prosjekt innan maritim transport, og 36 millionar til prosjekt innan industri, opplyser Enova. Den endelege tildelinga er ikkje klar enno.

– I første omgang er det pengar frå Noregs forskingsråd og Innovasjon Noreg som skal gå til utviklinga av desse prosjekta. Enova kjem inn til slutt og gir pengar til den som skal ta teknologien i bruk. Det kan til dømes vera eit reiarlag, forklarar Moengen.

Støtte til hydrogendrivne kystruteskip

Utviklinga av skipa til Havila Kystruten er blant prosjekta som får pengar. Eit konsortium beståande av Havyard, Havila, Sintef Ocean og Protech har fått 41 millionar, opplyser Moengen i Pilot-E.

Havyard Group ASA leiar prosjektet som skal sørgja for utsleppsfri drift i verdsarvfjordane og i delar av kystruta frå 2021 ved ein kombinasjon av flytande naturgass (LNG) og batteri.

– Me har allereie gjort ein del for å sørgja for ei berekraftig framtid og har allereie møtt krava frå styresmaktene med god margin. Men me vil vera i front av utviklinga og fortsetta å jobba hardt, seier administrerande direktør Arild Myrvoll i Havila Kystruten i ei pressemelding.

Næringsgruppa har rekna seg fram til at den samla støtta kjem på litt over 100 millionar kroner, som vil dekkja 40 til 50 prosent av investeringa. Teknologien vil blir installert om bord og kan brukast ved slutten av 2022.

Norled utviklar nullutslepp-hurtigbåt

Dei fire prosjekta som får Pilot-E-status representerer nullutsleppsløysingar for ulike fartøytypar. Reiarlaget Norled får saman med fire samarbeidande selskap 10,5 millionar kroner til utvikling av nullutslepps-hurtigbåtar.

– Vi har bygt den første elektriske ferja i verda og er tildelt kontrakten for verdas første hydrogenferje. Som det leiande reiarlaget på hurtigbåtar i Noreg, blir dette eit nødvendig og viktig steg for oss å gå også innan hurtigbåtsektoren, seier teknisk direktør Sigvald Brevik i Norled.

Den nye typen hurtigbåtar vil kunne segla mellom 25 og 45 knop utan utslepp av CO2, Nox og Sox. Den får foilar som løftar fartøyet ut av vatnet og reduserer skrogmotstanden.

Konsortiet Zeff (Zero Emission Fast Ferry) består av industriaktørane Hyon AS, LMG Marin AS, Servogear AS, Norled AS og Selfa Arctic AS. Neste år skal selskapa utvikla og kvalitetssikra nyutviklinga. Planen er at fartøya kan vera på marknaden frå 2020.

Forsking og innovasjon

Målet med Pilot-E-ordninga er at nye produkt og tenester innan miljøvennleg energiteknologi skal bli raskare utvikla og tatt i bruk for å bidra til utsleppskutt både i Noreg og internasjonalt.

– Forskingsbasert innovasjon skapar arbeidsplassar og store verdiar for samfunnet, og hjelper bedriftene til å nå måla sine. Ordningane våre skal vera så enkle og treffsikre som mogleg for næringslivet, seier administrerande direktør John-Arne Røttingen i Noregs forskingsråd i ei pressemelding.

Flying Foil AS og Samskip AS får også pengar for utvikling av nullutsleppsløysingar for sjøtransport. Yara og Elkem får pengar via Pilot-E til å utvikla klimanøytral industri.