Vil gå i dialog om fiber

Nyhende

Det har lenge vore problem med TV-overføringa frå kyrkja til sjukeheimen. Dagens system er ustabilt og ressurskrevjande. To tilsette må vere til stades under heile sendinga, ein i kyrkja og ein på sjukeheimen. Men kommunestyret såg det ikkje som aktuelt å løyve 250 000 kr til nytt utstyr.

Dei ber Rådmannen gå i dialog med SSIKT for å leggje inn fiber og trådlaust nettverk i Hareid kyrkje, slik at ein kan strøyme gudstenester og arrangement på internett og slik at ein kan sjå desse fellesrom på Hadartun.