Fleire avgangar, kortare reisetid

Nyhende

På kvardagane skal ferjene gå kvart tjuande minutt mellom klokka 06.30 og 19.10.

– Laurdag vil det vere avgang kvar halvtime mellom klokka 07.30 og 19.30. Og på søndagane vil ferjene gå kvart trettiande minutt mellom klokka 10.30 og 21.30. Det seier samferdselssjefen i Møre og Romsdal, Arild Fuglseth, i ei pressemelding på nettsida til fylkeskommunen.

Vil gå raskare

I tillegg til hyppigare avgangar, kjem turen over fjorden til å gå raskare enn i dag. Fjord1 reknar med at dei nye ferjene vil bruke mellom 23 og 25 minutt på overfarten.

Og ikkje nok med det: ferjene som skal trafikkere sambandet er større enn dei som går der i dag.

– Alle tre fartøya kan ta 120 bilar kvar, fortel Fuglseth.

Alle på plass i mars

Vikebladet Vestposten fortalde sist veke at berre éi av dei tre nybygde ferjene vil vere klar til 1. januar. Det er M/F Hadarøy.

Ifølgje fylkeskommunen vil M/F Suløy vere på plass i løpet av februar, medan M/F Giskøy kjem i mars ein gong. Målet er at alle tre ferjene skal gå på elektrisitet i løpet av neste år.

Riksregulativet held fram

I den nye kontrakten er det teke for at det kan innførast Autopass på ferje, men dette vil likevel ikkje bli innført før i 2020. Som i dag, vil det bli billettert etter riksregulativet for ferjetakstar i 2019, heiter det i pressemeldinga frå fylket.

Dei nye rutetidene for Hareid-Sulesund finn du på nettsida frammr.no og i FRAM-appen.