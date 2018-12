Jostein Roppen fekk Norges Vel-medaljen

Nyhende

Dagleg leiar og eigar Svein Roppen i Svein Roppen AS fortel til Vikebladet Vestposten at broren Jostein under Ulstein Storband sitt Christmas Dinner Show på Sjøborg i helga fekk utdelt Norges Vel-medaljen for 30 års samanhengande arbeid for verksemda. Det var ordførar i Ulstein kommune, Knut Erik Engh, som delte ut medaljen.

I same høve blei også verksemda sitt 40-årsjubileum feira, og fire av dei andre tilsette fekk ei gåve og heiderleg omtale for å ha jobba for Svein Roppen AS i meir enn 10 år kvar.

Vikebladet Vestposten skreiv ein artikkel om jubileet tidlegare i haust. Les om 40-årsjubilanten her: