Mary Breivik fekk frivilligprisen for 2018

Nyhende

Det skriv Ulstein kommune på sine Facebook-sider.

– Mary Breivik er ein verdig vinnar med sitt brennande engasjement for dei eldre på Ulshaug-området, sa prisutdelar Inger Anne Dimmen, ifølgje kommunen.



Prisen bestod av blomar, diplom og ein gåvesjekk på 5.000 kroner.



– Eg er svært overraska og har nesten ingen ord. Tusen takk! sa prisvinnaren.

Mary Breivik har gjennom mange år drive frivillig arbeid for eldre i omsorgsbustadane, og i tillegg vore ein pådrivar for julemessa på Bygdastova. Ulstein kommune nemner også at ho er med i ei kvinnegruppe som arrangerer kvinneforeining to gongar i månaden.