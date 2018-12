Gav julegåvene sine til frivilligsentralane

Nyhende

- Dei tilsette har bestemt seg for å gje det som opphavleg skulle vere deira julegåver i gåve til frivilligsentralane på Søre Sunnmøre. Som lokalbank ønskjer vi å støtte frivilligsentralane i Hareid og Ulstein fordi dei gjer ein glimrande jobb for lokalsamfunnet, sa Lillian Kleven Breivik, som er regionbanksjef for personmarknaden i Ulstein og Hareid i Sparebank 1 Søre Sunnmøre.

Totalt 50.000 kroner blir delt ut til dei fem frivilligsentralane i Ørsta, Volda, Ulstein, Hareid og Herøy.

Inger Anne Dimmen, dagleg leiar for Ulstein Frivilligsentral og styreleiar for Hareid Frivilligsentral, Bjørg Vartdal Hareide, møtte på kontoret til lokalbanken på Geileneset, og fekk utdelt kvar sin sjekk på 10.000 kroner.

- Dette var veldig kjekt, og betyr mykje for oss, sa Inger Anne Dimmen.

- Heilt klart. Dette set vi stor pris på, sa Bjørg Vartdal Hareide.

Mange bidrag

Det er kanskje ikkje så mange som veit kor mykje frivilligsentralane i Hareid og Ulstein gjer for at mange skal få ein betre kvardag. Men det er snakk om eit betydeleg bidrag samla sett. Det er også litt forskjell på frivilligsentralane, då Ulstein Frivilligsentral er eigd av kommunen, medan Hareid sokn eig Hareid Frivilligsentral.

No før jul har frivilligsentralen i Ulstein vore ekstra aktiv, fortel Inger Anne Dimmen, til dømes med innsamling til og utdeling av matkasser.

- Vi har i år gått inn for å gje julegåver og matkasser. Vi har også søkt om midlar frå samarbeidspartnarane Sørøyane Røde Kors og saniteten, og fått sponsa ein del julegåver frå Cubus - i tillegg til frå Quality Hotel Ulstein sitt "Einsamt juletre"-konsept, seier Dimmen og legg til:

- Vi har eit raust samfunn i Ulstein kommune.

Begge sentralane jobbar gjennom heile året for ulike grupper i samfunnet. I Hareid jobbar frivilligsentralen med mange ulike prosjekt.

- Dette er midlar som kjem godt med. Vi gjer alt ifrå å drive bruktbutikken på Hareid, arrangere forskjellig på Hadartun, og vi har boktralle og varetralle for bebuarane der, seier Bjørg Vartdal Hareide.

Som også fortel at det blir satsa på hobbydag og hobbykveld, og seniornett.