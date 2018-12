Hærverk i terrengsykkelparken

Nyhende

I eit innlegg på Ulstein og Omegn Sykkelklubb si Facebook-side for terrengsykkelparken i Ulsteinvik kom det fredag kveld fram at det har blitt gjort hærverk i parken. Hærverket skal ha blitt utført ved bruk av ein moped, og det skal også ha vore ein passasjer som sat på i tillegg til sjåføren.

- Mopeden har køyrt både i pumpbana, ferdigheitsbana (grusbana rett over den asfalterte pumpbana) og opp i utforløypene. Løypene våre er slettest ikkje laga for mopedar og dei har spunne opp og skada grusen fleire plassar. Vi utbetra den verste skada no i kveld fordi denne kunne ha ført til fall dersom nokon hadde køyrt seg inn i den, seier Leif Rune Solås i terrengsykkelgruppa i Ulstein og Omegn Sykkelklubb.

Hendinga skal ifølgje sykkelklubben ha funne stad rundt klokka 15.45 fredag ettermiddag, og ein som tilfeldigvis var i området, og som er glad i sykkelparken, rakk akkurat å merke seg registreringsnummeret på mopeden.

Fleire hundre timars dugnadsarbeid

Saka er no meldt til politiet.

- Skadene er mest overflatiske, men på eit punkt måtte vi rette opp no i kveld slik at det er trygt å køyre i løypene. Det er svært synd og trasig at slikt skjer. Det er lagt ned fleire hundre timar med dugnadsarbeid i sykkelparken som er eit kjempepopulært anlegg der alt frå småborn til terrengsykkelentusiastar bruker mykje tid. Folk kjem heilt frå Ålesund og Volda eins ærend for å nytte sykkelparken vår. Eg blei oppringt klokka 15.42 av nokon som var der mens det skjedde og eg kunne sjølv høyre via telefonen kor dei to som gjorde dette hoia og flira. Vi fekk notert registreringsnummeret på mopeden og har meldt saka til politiet. Det er ikkje uvanleg at terrengsyklistar kjem på denne tida for å bruke utforløypene. Hadde det vorte kollisjon mellom ein syklist i full fart nedover og mopeden på veg opp kunne dette ha vorte livsfarleg, seier Solås og legg til:

- Utover litt skjemmande spor er løypene no altså trygge og det er fine forhold så det er ingen grunn til å ikkje ta turen om ein har lyst å bruke sykkelparken i jula.

Leif Rune Solås er letta over at skaden ikkje var verre enn det den var.

- Skadane er mindre enn dei kunne ha vore på grunn av frost i bakken. Hadde dette skjedd i mildare vêr eller regn så hadde det truleg sett mykje styggare ut. Hell i uhell.