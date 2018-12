Nyhende

Det blir gjerne sagt at lokalavisene fungerer som ein felles minnebank og kollektiv hugs for lokalsamfunna. Vi likar å tru at det gjeld også for Vikebladet Vestposten her i Hareid og Ulstein.

Neste år er det nitti år sidan Vikebladet vart starta, og det er i dag umogleg å tenkje seg Hareidlandet utan ei avis som skriv om til dømes næringsliv, politikk, sport, krim og kultur.

Det er også klart at det ikkje går an å drive lokalavis utan at dei som bur i dekningsområdet stiller opp. Ein studie nyleg gjort av Helle Sjøvaag ved Universitetet i Bergen konkluderte med at lokalaviser bidreg til å auke mangfaldet av stemmer i nyheitene. Innbyggarar som kjenner seg inkludert, har lettare for å engasjere seg.

Når vi no skal legge 2018 bak oss, vil vi takke alle som har skrive lesarinnlegg, alle som har tipsa oss og alle som har stilt til intervju og fotografering. Vi vil takke alle dei som har late oss fortelje deira historie og alle dei som annonserer i Vikebladet Vestposten.

Dette er også ei takk til dei folkevalde og dei frivillige i begge kommunar. Og ikkje minst: tusen takk til alle abonnentane, som i år har vorte fleire enn i fjor.

Sjølv om papiravisa no tek nokre dagar pause (neste avis kjem laurdag 29. desember), er vikebladet.no alltid ope. Vi har folk på vakt gjennom heile julehøgtida og set som alltid pris på innspel og tips.

Med ønske om ei fredeleg og god jul!