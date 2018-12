Arrogant av Fjord1

Nyhende

Det var provoserande å lese meldinga i torsdagsavisa om Fjord1, som har sendt rekning til Hareid kommune for «ekstrakostnader til konsulenthjelp» for å få omgjort eit lovleg fatta batterihus-vedtak i Hareid formannskap. Godt at Fylkesmannen reagerte på at selskapet tydleg vis hadde skrive konsulenttimar med gaffel, og kravde rekninga deira redusert frå kr. 40.053,- til 16.432.- (!).

Fjord1 veit godt at Hareid-samfunnet har tatt sterk og tydeleg avstand frå plassering av batterihusa på kaia. Bakgrunnen er det miljømessige i at desse «betongklossane» ikkje er særleg estetisk vakre å sjå på, og dessutan at dei reduserer utsikta både til fjorden og til den flotte hamna vår. Selskapet har difor fått tilbod om eit langt betre plasseringsalternativ - nemleg nedom Trelastbygget.

Med massiv motstand frå ei samla bygd, burde det kanskje ha blinkar nokre etiske varsellampar for Fjord1, når dei her i tillegg krev betaling for «konsulenthjelpa» som dei har brukt til å overkøyre bygda med.

Kva goodwill forventar eigentleg selskapet frå innbyggjarane, når dei først pressar gjennom ei plassering som er imot både folkevilje og politiske vedtak, og så vidare, arrogant, legg ei «gaffelskriva konsulentrekning» under juletreet til hareidsfolket? Ikkje akkurat ein genistrek for Fjord1 sitt omdøme, vil eg tru!

Men, men, kva anna kan vi gjere enn å ynskje oppstarten av dette viktige miljøprosjektet, lykke til?

God jul

Helsing

Arild Grimstad