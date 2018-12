Julegåva til innbyggarane i Hareid

Nyhende

Årets julegåve til innbyggjarane i Hareid fra et fleirtal i kommunestyret vart ei auke i eigedomskatten fra 2 til 2,5 promille. Ei auke på 25% frå tidligare år var naudsynt meinte eit fleirtal med Folkelista i spissen.

Kjetil Nesset presenterte fleirtalet sitt alternativ til rådmannen sitt forslag med nemnte auke og han repliserte under presentasjonen at våre to alternativ var ganske like. Ei forskjell er at i eit ekspansivt investeringsbudsjett auka dei investeringane ytterligare med tre millionar til kyrkja.

Når det i ettertid kjem fram påstandar frå varaordføraren om at FrPs budsjettforslag ikkje var realistisk så er det et pinlig tynt forsvar for at ein ikkje evna å prioritere godt nok til å unngå auke i en svært usosial e-skatt. FrP sitt budsjett balanserte utan e-skatteauken og det var tydelig at mange hadde hoppa på Folkelistas forslag utan å sjå på alternativa som vi la fram.

Unntaket var eit fleirtal i Høgres gruppe på tre, Ole Frank, Wenche og Turid Lise som var einig med oss at det var naudsynt å stoppe den dramatiske auken i årsverk og derav auka kostnader. Som eksempel kan vi konstatere at antal årsverk auka med 11,6 fra 2018-2019.

Det er omlag same antal årsverk som arbeider på Hjørungavåg skule og er et paradoks med tanke på diskusjonen om nedlegging av skular.

Auken har vore formidabel frå 2015 til og med 2018 og budsjettunderlaget fra rådmann viser en meirkostnad på lønn på fleire titals millionar.

Vi treng ikkje legge ned skular men få kontrollen på årsverkutviklinga totalt sett i kommuna!

Kommunestyregruppa til FrP sitt budsjettforslag som deler av Høgregruppa støtta, la til grunn et kutt i sektorrammene på omlag 1 prosent likt fordelt med unntak av noko meir i administrasjonen som skulle gå til innleie av konsulenthjelp. At et slikt kutt i kommuna sitt budsjett skulle vere urealistisk kjem i eit undelig lys når ein veit at mange som misser jobben sin må akseptere ein lønsnedgang på over 30 prosent og likevel klare seg.

Det vedtekne forslaget fra Folkelista mfl. hadde en svært ulik kuttandel sektorvis og spørsmålet er kvifor nokre må ta en større del av belastninga en andre. Her har en tydeligvis ikkje tillit til at dei einskilde sektorledarane har fordelt kaka rettferdig.

Når et gjeld påstanden om manglande balanse og kontroll så bør politisk leiing gå i seg sjølv, ingen verken på dirigentbordet eller i administrasjonen oppdaga at voteringa var mangelfull og der stod to opne felt igjen når møtet vart avslutta. Desse må og på plass før budsjettet kan godkjennast så lytt til ordtaket at ein bør ikkje kaste stein når ein sjølv sit i glashus.

Avsluttningsvis vil vi gi full støtte til Hareid Næringsforum og Idar Flø sitt utsagn, prioriterer vi rett kan vi få opp mot 200 nye arbeidsplasser i Hareid knytt til Havrommet og der ligg inntekspotensialet som skaper bolyst, auka E-skatt gjer det ikkje.

God Jul!

Oskar Grimstad, gruppeleder Frp