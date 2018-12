Nyhende

Det brenn eit blått lys for forsamlingshuset Trudvang, eller Fantehuset, på Hareid.

Det nesten 100 år gamle huset på Holstad vart stengt på dagen etter at brannvesenet gjennomførte tilsyn i huset sist veke. Det meste var gale når det gjaldt branntryggleiken: blokkerte rømmingsvegar, sløkkeapparat utgått på dato og manglande røykvarsling. Bygget manglar også branninstruks, risikovurdering og system for å handtere avvik.

Tilsynet kom i stand etter ei uromelding frå lensmannen, som lurte på om Fantehuset «stettar dei krav som gjeld for at hundrevis av ungdomar skal kunne bruke denne staden til ukontrollert festing.» Det gjer huset heilt klart ikkje, viste branntilsynet.

Berre i år har russen hatt fire festar på Fantehuset, med fleire hundre ungdomar til stades. Det skal lite fantasi til for å tenkje seg kva som kunne ha vorte konsekvensane viss det tok til å brenne under eit slikt arrangement.

I kommentarfeltet på facebooksida til Vikebladet Vestposten tek nokre til orde for å rive huset, andre skriv at bygget er ein skam for Hareid. Det er også nokre som peikar på kor viktig Fantehuset har vore og er for ungdomane i kommunen og at det er lagt ned mange dugnadstimar.

Huset er eigd av organisasjonen Fantehuset, som tok over drifta frå kommunen for åtte år sidan. Dei som sit i styret har valt å halde ein svært låg profil og har ikkje svart på spørsmål etter at huset vart stengt på dagen. Dei har varsla at dei skal kome med ein uttale i januar. Det er i så fall ikkje ein dag for tidleg, for no er det på høg tid å ta det ansvaret som følgde med då ungdomane fekk huset frå kommunen i 2010.