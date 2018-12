Snart klart for nyttårsfest

Nyhende

I Hareid er det ordførar Anders Riise som har fronta det felles fyrverkeriet, medan Line Urke i Ulstein Næringslag har hatt denne oppgåva i Ulstein.

– Vi har ikkje nådd heilt opp til målet vårt som er å slå fjoråret med 100.000 kroner. Eg håper difor at folk brukar dei to siste dagane til å vippse og føre over pengar til fyrverkeriet, seier Line Urke. Ho gjer merksam få at det er sett inn annonse i dagens avis der folk kan finne både Vippsnummer og kontonummer.

– Opplevinga vil sikkert bli minst like bra som i fjor. Folk stimlar til sentrum for å få med seg dette showet som varer ein halvtime. Vi har heile tida oppmoda om å bidra med det dei sjølve elles har brukt på eige fyrverkeri. Eit slikt profesjonelt fellesfyrverkeri vert mykje finare enn om folk sender opp kvar for seg – og ikkje minst er dette betre for dyra, seier Urke.

Anders Riise melder at innsamlinga går fint.

– Vi har fått inn ein god del frå næringslivet, men har ikkje nådd målet på privat Vipps, seier han. Hareid har som mål å samle inn 60.000 kroner.

– Vi håper at det innsamlinga tek seg opp no mot slutten og oppmodar difor til framleis vippsing frå innbyggjarane, seier Riise.