Kan få kjeveortoped i Ulstein

Nyhende

Kjeveortopedane AS skriv til Ulstein kommune at dei tenkjer å opprette eit avdelingskontor i Ulsteinvik. Dette vil bli i Nordvestklinikk sine lokale på Stålhaugen 7. Å ha eit avdelingskontor i Ulsteinvik betyr at dei kan tilby all form for tannregulering på barn, ungdom og vaksne, skriv dei. Noko som vil seie kortare reiseveg for pasientane. Føresette som fraktar borna sine til tannlegen kan såleis ta seg fri frå arbeid færre timar.

Kjeveortopedane As har alt inngått intensjonsavtale med Nordvestklinikk om samlokalisering. No ber dei Næringsfondet i Ulstein om støtte. Positivt svar og støtte frå fondet vil vere avgjerande for vidare framdrift av prosjektet, skriv dei.

Det er Ulstein formannskap som tar stilling til søknader til Næringsfondet.