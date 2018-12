Spør etter gratis kontor

Nyhende

Familievernkontoret i Ålesund spør Ulstein kommune om dei kan tilby gratis kontorlokale i Ulsteinvik. Familievernkontoret er i ein prosess der dei ser på framtidig plassering av utekontor på Søre Sunnmøre.

I fleire år har dei hatt ein praksis med utedagar i Volda og Ulsteinvik, der vertskommunane har tilbydd dei gratis kontor med tilhøyrande fasilitetar. Dei er i Ulsteinvik ein dag i veka (20%-stilling) og i Volda to og tre dagar annakvar veke (50%-stilling). Det er ein terapeut på kvart utekontor.

No ønskjer dei å samlokalisere drifta av utekontoret, difor rettar dei ein førespurnad til kommunane Ørsta, Volda og Ulstein for å høyre om dei kan stille med lokale. Familievernkontoret er avhengig av at vertskommunen tilbyr gratis kontor, då dei ikkje har budsjett for å drifte utekontor.

Kontoret må ha plass til to terapeutar. Dei må ha kontoret to dagar i veka, meir i periodar med stor pågang. Det ideelle hadde vore kontorfelleskap med helsestasjon, men det meste er av interesse.

Dei to kontora må vere store nok til at der kan vere samtale med fire til fem personar på ein gong. Kontora må vere knytt til eit etablert kontormiljø med høve for venterom og eventuelt ekspedisjonsfunksjon. Det er også krav om skjerma inngang/utgang, og godt lydisolert og lite innsyn, så brukarane kjenner at konfidensialiteten og anonymiteten blir tatt i vare. Dei kan også tenkje seg å ha tilgang til å låne eit større møterom, så dei har høve til å halde kurs for brukarar og samarbeidspartnarar.

Dette er familievernkontoret

Dei fleste som kjem til familievernkontoret kjem med konfliktar eller kriser i familien og med samarbeidsproblem om felles barn. På kontoret møter dei familieterapeutar med ulik bakgrunn, mellom anna som psykologar, barnevernspedagogar og sosionomar. Dei som jobbar der har teieplikt.

Familievernkontoret har som mål å tilby meklingstime innan tre veker frå bestilling. I saker som par- og familieterapi og foreldrerettleiing er målet at ventetida ikkje skal vere meir enn fire veker. Par med born blir prioriterte.