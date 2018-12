- Sei ja til å bidra til forsking

Nyhende

På våre kantar av landet er vi godt kjende med flåtten, dette vesle dyret som lever av å suge blod frå pattedyr, fuglar og smågnagarar.

Det er heller ikkje noko nyheit at flåtten kan gjere stor skade og gjere oss menneske veldig sjuke.

Mange av dei som vert ramma føler at norsk helsevesen ikkje strekk til og reiser difor til utlandet for å få behandling. Slik bør det ikkje vere.

I laurdagsavisa fortel vi om 31 år gamle Iselin Nevstad Øvrelid frå Hareid, som tidlegare i år vart heilt utslått av flåttinfeksjonar. Ho fortel om smerter, søvnvanskar, «hjernetåke», konsentrasjonsproblem.

Det tok mange månader før det vart oppdaga at eit flåttbit var årsaka til helseproblema. «Eg torer ikkje å tenkje på kva som hadde skjedd viss eg ikkje hadde oppsøkt behandling i utlandet», fortel tobarnsmora til lokalavisa.

Over nyttår reiser ho tilbake til klinikken i Polen. «Eg føler absolutt at dei veit kva dei driv med og at dei behandlar heile mennesket», seier ho.

Øvrelid meiner ein i Noreg må satse på å få på plass betre testar for å oppdage flåttinfeksjonar tidlegare.

Det er det lett å vere samd i, og heldigvis blir det forska ein del på flåttborne sjukdomar. Men det ser ut til å gå veldig sakte framover. I ein artikkel på forskning.no heiter det at diagnostiseringa er både usikker, omdiskutert og tidkrevjande. Forskarar ved Columbia University har no utvikla ein ny test, som gjer at éin bloddrope raskt kan gje svar om borreliose og sju andre flåttinfeksjonar.

Det blir forska også meir lokalt. Her i fylket skjer det frå sjukehuset i Molde, der forskaren fortel at det er vanskeleg å få folk til å delta i forskingsprosjekta.

Oppmodinga må vere at dei som er ramma av flåttinfeksjonar bør seie ja til å bidra til forskinga.