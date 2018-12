Proffe nettsvindlarar veit mykje om offera

Nyhende

Det kjem fram i rapporten «Truslar og Trendar 2018-2019» utarbeidd av Norsk senter for informasjonssikring (NORSIS). Han viser kva for digitale truslar og trendar som vil prege norske privatpersonar og bedrifter det kommande året.

Tilpassar etter betalingsevne

Rapporten viser at svindlarar kartlegg offera grundig, og at dei slik kan tilpasse svindelen til einskildpersonen eller bedrifta. Svindlarane veit til dømes kva for nettsider offera brukar.

Offera for utpressing opplever oftare enn før at summane dei må betale, er tilpassa økonomien og betalingsevna deira. Dermed kan det bli oppfatta som betre å betale enn å søke hjelp eller melde frå.

– Dei kriminelle veit stadig meir om korleis dei skal gå fram, og kjenner ofte smerteterskelen til offera godt. Det er all grunn til å tru at dette er ein tendens som berre vil forsterke seg dei neste åra, seier administrerande direktør Peggy Heie i NORSIS.

Sesongbasert svindel aukar

NORSIS ser samtidig at bodskapen i stadig større grad blir tilpassa kanal og sesong slik at dei får større gjennomslagskraft. Enkelte nyttar andre kanalar enn e-post for å oppnå høgare tillit hos mottakaren, og dei misbruker gjerne merkenamn som Apple, Samsung eller Telenor.

– Det er lettare å lure nokon til å laste ned ein falsk hentelapp på Posten midt i julestria enn det er elles i året, seier Heie.

Samtidig blir direktør- og leiingssvindel stadig meir utbreidd, og han blir ofte kopla saman med andre svindelmetodar.

– Vi kjenner til saker der direktørsvindel er utført først etter at svindlarane har teke over identiteten til ein tilsett. I andre tilfelle nyttar dei seg av falske Sms-ar, e-postar eller utnytting av kjende sårbarheiter i programvara til verksemda for å komme seg på innsida.

Bruker nakenbilde

Utpressing der det blir brukt film og bilde der offeret er nake, eller i ein annan kompromitterande situasjon, er framleis ein kjend metode for utpressing, viser rapporten. Det har samtidig vore ein liten nedgang i talet på datingsvindelsaker det siste året, men svindelbeløpet blir stadig større per sak.

– Dette er ofte utspekulert sosial manipulering som startar i sosiale medium og held fram i private kanalar over lang tid, seier Heie.