2019 står i boka sitt teikn

Nyhende

(NPK-NTB): Hendingane blir markert med 1.500 arrangement på norske bibliotek.

– I bokåret feirar vi fleire ting. Den første norske trykte boka fyllar 500 år. Det er ei fantastisk hending, seier prosjektleiar Liv Gulbrandsen i Bokåret 2019.

- Så feirar vi at Noreg er hovudland i Frankfurt, på den største bokmessa i verda. Det er stort og viktig. Sist, men ikkje minst feirar vi lesarane og lesegleda i Noreg. Det er viktigast, synest eg, seier Gulbrandsen.

500 bibliotek over heile landet har fått støtte til å gjennomføre i alt 1.500 arrangement som fremmar lesing og leselyst i bokåret. Andre organisasjonar som fremmar lesing, har også fått støtte til leselystprosjekt. Til saman gir Nasjonalbiblioteket 30 millionar kroner til dette formålet gjennom året.

Høgtlesing

Bokåret 2019 opnar 19. januar med høgtlesning over heile landet.

– På den nasjonale høgtlesingsdagen blir det høgtlesing på bibliotek over heile landet. Nokre stader er det bibliotekaren sjølv som les. Andre stader har dei invitert forfattarar, forteljarar, leseombod eller lokale entusiastar til å lese noko dei likar, for dei som vil høyre, seier Gulbrandsen til NTB.

Hausten 2019 opnar Nasjonalbiblioteket ei stor bokhistorisk utstilling i lokala sine på Solli plass i Oslo. Ho viser dei aller eldste trykte bøkene, saman med anna material som har vore viktig i den norske bokhistoria. Nasjonalbiblioteket produserer dessutan ei plakatutstilling om den norske bokhistoria, som alle bibliotek kan få tilsendt gratis.

København og Paris

Dei eldste norske trykte bøkene er "Missale Nidrosiense" og "Breviarium Nidrosiense» som vart trykte høvesvis i København og Paris i 1519.

Den første er ei messebok for Noreg, mens den andre er ei handbok i liturgiske seremoniar for prestar. Begge bøkane står på lista over den norske dokumentarven.