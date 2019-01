Ny kontrakt til Rolls-Royce

Nyhende

Rolls-Royce Commercial Marine har signert ein avtale om levering av design og ein omfattande utstyrspakke på ein frystrålar til Engenes Fiskeriselskap AS frå Ibestad i Troms.

Det er verftet Gondan i Spania som skal byggje den avanserte trålaren.

­– Dette er ein milepæl i reiarlaget vårt, og ei vidareføring av den lange tråltradisjonen i Ibestad kommune, seier Johannes Arne og Børge Arvesen i Engenes fiskeriselskap i ei pressemelding.

Låg motstand i sjøen

Skipet får designtypen NVC 370 frå Rolls-Royce. Skroget er utforma for å gi låg motstand i sjøen, og som møter krava til lågt drivstofforbruk kombinert med gode sjøeigenskapar.

Skipet blir utstyrt med framdriftssystem, dekksmaskineri, elektro- og automasjonssystem som i samspel vil gi både miljø- og driftsfordelar.

– Me er både stolte og audmjuke over å få denne sjansen til å samarbeid med eit nytt reiarlag i Noreg. Engenes Fiskeriselskap har gått for ei investering som vil tåle tidas tann ved val av båt og utstyr som er både utprøvd og framtidsretta, seier Monrad Hide, Vice President Sales i Rolls-Royce Commercial Marine, i same pressemelding.

Rolls-Royce skal også levere ein god del utstyr til skipet som skal leverast frå verftet i første kvartal 2021.