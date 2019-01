Nyhende

Frå måndag 25. til onsdag 27. februar arrangerer Hødd handball «Rema 1000 Handballskule» i samarbeid med handballforbundet.

Ifølgje Hødd Handball sine facebook-sider vil det bli lagt opp til allsidig trening og leik, både for dei som allereie er aktive innan handball og for dei som vil prøve handball for første gong.

Målgruppa for handballskulen er barn i barneskulealder.