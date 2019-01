Nyhende

Hareid kommune vurderer å prøve noko nytt i kommunevalet denne gongen.

Dei har vendt seg til valg.no for å høyre om dei kan gjennomføre førehandsval på ferja eller hurtigbåten ein dag eller to til hausten. Dei lurer på om det er noko i vegen i lovverket for å gjennomføre eit slikt tiltak?

Dei viser til at Hareid kommune er eit trafikknutepunkt på Søre Sunnmøre. Dei har både ferje- og hurtigbåtsamband som knyt saman Hareid/Ulstein/Herøy saman med Ålesund/Sula.