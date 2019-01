Har kontroll på vedkomande

Nyhende

Operasjonsleiar i politiet, Arild Reite, fortel at politiet fekk kontroll på vedkomande raskt etter at fleire politifolk med våpen og skjold tok seg fram til området ved Høddvoll.

Eit vitne på staden fortel Vikebladet Vestposten at politiet først oppsøkte ein bustad i jakt på ein person, men at vedkomande kom ut av ein annan bustad like i nærleiken og sjølv gav seg til kjenne for politiet.

Lokalavisa har også fått tips om at elevar ved Ulstein vidaregåande skule blei sendt heim som følgje av hendinga.

Ifølgje politiet var vedkomande ein person dei skulle prate med i høve ei straffesak.