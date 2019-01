Nyhende

Både bilførar og passasjer har kome seg ut av ein bil som vart køyrt av vegen og hamna på taket i Ulsteinvik tysdag. Det melder politiet på twitter.

Naudetatane rykkjer ut til staden. Tidlege meldingar tyder på at både sjåfør og passasjer er uskadde etter utforkøyringa.

Politiet melder i ei oppdatering at både førar og passasjer har blitt sjekka av helsepersonell og at det ikkje er snakk om personskade. Bilen skal heller ikkje vere til hinder for trafikken.