- Vi som supportere skal støtte laget uansett

Nyhende

Skrive av Roy Victor Bikset, leiar i supporterklubben Blåsarane

Leiars betraktninger sesongen 2018-2019

For en Blåsar er ønsket om «Godt Nyttår» startskuddet for en ny sesong og spenninga rundt oppkjøring tar til med - treningskamper, spelersalg og kjøp ….. spennende, vi gleder oss!

Fjorårets prestasjoner legges på «hylla», det er denne sesongen det gjelder.

Og kanskje det akkurat i år vil lykkes, i jubileumssesongen «Hødd i 100», la oss ha trua alle sammen.

La oss gå litt tilbake til sist sesong der alle forutsetningene og håpet var direkte opprykk

Alt lå til rette og starten gikk bra. Seier på seier og alt så ut til å gå riktig veg og optimismen var stor, men så er det nå engang slik at fotballen er rund og stang inn like fort kan bli stang ut, marginene gikk til fordel motstanderen i en periode og håpet om direkte opprykk svant hen litt om litt , kvalifiseringsplass ble det vi kunne kjempe om.

Dessverre holdt det ikke helt inn noe som er veldig hardt og tungt for en Blåsar. Frustrasjon er vanskelig å holde tilbake når følelsene koker

Nå er det jo slik at det å være supporter ikke nødvendigvis kun skal handle om at laget seirer men like mye om å gjøre sitt aller beste og kunne gå av banen med heva hode.

Vi må ikke glemme de som faktisk spiller på banen og som gjør sitt beste hver gang

Spellerne – Laget vårt – som vi støtter i medgang og motgang, som blir like frustrerte hver gang det går skeis, og som går på og trener og sliter hver dag for å bli på laget

Trenerne som gjør disposisjoner og valg for hele tiden ha beste lag på banen noe som ikke er enkelt med skader og sykdom og hele tiden skulle ha toppa lag, nye spillere må få prøve, vise seg frem for kanskje akkurat han skal få sjansen fra start neste gang

Alle timene som de frivillige stiller opp for at laget og klubben skal ha best mulige forhold på bana før og under og etter kampene med kaffesalg, vakthold og rydding - all ære til dere, du veit hvem du er.

Administrasjonen i Hødd med sine valg av budsjetter for å kunne drive klubben ansvarlig og på best måte… Hva nå , hva skjer i 2019…?

Siste ukes aktiviteter på «vollen»: avgangen til sportssjef og daglig leder forsidene på Vikebladet , SMP og Facebook og kommentarfeltene fylles.

"Sindre er sykmeldt, hvem skal trene laget?", osv.

Nå har det blitt slik at media og Facebook har blitt en kanal der vi liker å blåse ut frustrasjoner på godt og vondt, gjerne uten å tenke på hvem som leser det som blir skrevet og som kan være sårende.

Jeg håper alle kan tenke litt på dette og være saklige og moderate i kommende sesonger.

Vi er supportere, forbilder for store og små Blåsarar og håpefulle nye Hødd-spillere.

Vi må ha trua , trua på at det å roer seg og at det kommer noe positivt, at laget får begynne trening og oppkjøring som de bør og at siste spillere signeres og at laget blir fulltallig, at Sindre friskmeldes., osv.

Vi som supportere skal støtte laget uansett.

Publikum og Blåsarar på Høddvoll vil med sitt oppmøte på hjemme- og bortekamper løfte laget opp og fram på hver kamp.

Ønsket i år må bli at flere kommer på stadion, melder seg inn i Blåsarane og støtter laget alt du kan, for jo flere vi blir - jo mere trykk og stemning skapes. Og kan du etter kampen med handa på hjerte si til deg selv at du har bidratt, ropt og heiet og gitt alt for laget ditt ja, da har du gjort det du kan.

Det er nå vi må samles for å styrke laget på den måten vi som kan best som frivillig, publikum og Blåsar.

Det er nå vi må samles for å styrke laget på den måten vi kan best som frivillig, publikum og Blåsar.

Kommende sesong ønskes velkommen med gleder, tårer, gode resultater og trua på opprykk

Ønsker Hødd lykke til med sesongen 2019 og med jubileum «Hødd i 100».

Roy Victor Bikset, leiar for Blåsarane