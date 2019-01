Nyhende

Møre og Romsdal og Hordaland er fylka der det har blitt rapportert inn flest skadar på fritidsbåtar i starten av 2019, med 15 tilfelle kvar.

- Sjølv om det er vinter, ligg mange båtar framleis ute. Berre 2 veker inn i det nye året har Gjensidige fått melding om skade på 60 båtar, seier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Nyårsstormen gjorde skadar for fleire millionar kroner på båtar, fortel Voll.

For forsikringsbransjen totalt kan det vere snakk om så mange som 200 båtar som har fått skadar som følgje av vêret. Voll fortel at det i fleire av tilfella har vore fortøyinga som har slite seg, slik at båtane har fått slagskadar. Nokre båtar har også søkkt ved kai som følgje av store skadar.

Kommunikasjonssjefen fortel at fleire båtar har fått sjølvlensinga tetta av blad, skit eller skjell - og har difor søkkt på grunn av nedbør og høge bølgjer.

- Når ein båt får slagskadar og går ned blir ofte kostnadane store, seier Voll.

Så langt ser det ut til at gjennomsnittserstatninga vil ligge på nærmare 100.000 kroner. Totalt er det rekna skadar for rundt 6 millionar kroner - berre for Gjensidige sin del. For bransjen totalt kan talet gjerne vere på over 20 millionar kroner.

Arne Voll fortel at det har blitt meldt om skadar frå Lindesnes i sør og til lengst nord i landet. Flest skadar har Gjensidige registrert i Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland og Trøndelag.

- Få båten på land. Det er ofte den beste medisinen for eit godt båthald. Ligg båten ute gjennom heile vinteren er det viktig å sjå til båten ofte og sjekke fortøyingane. Be gjerne andre om hjelp om du ikkje sjølv har høve, seier Voll.