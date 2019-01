Nyhende

Ulstein kommune melder torsdag at det blir vassutkopling på Strandabøen frå fredag morgon til fredag ettermiddag. Dette på grunn av koplingsarbeid med mellombels vassforsyning.

Ifølgje kommunen skal dei no legge ny vassleidning i gangvegen på Strandabø, mellom Hasundvegen og Strandkrysset. Dei melder også at vegen ikkje vil vere stengt, men at den blir kraftig innsnevra ved anleggsområdet.