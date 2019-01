Buss i grøfta på Ulset - sylkvasse istappar i tunnelen til Alme

Nyhende

Det har vore eit mildt sagt utfordrande føre for både gåande og køyrande i Hareid og Ulstein denne veka. Snøen har lava ned, og kuldegradene har ført til fleire farlege situasjonar, til dømes fleire ulukker på bilvegane.

Det har naturlegvis også blitt eit utfordrandre føre for gåande, og bilde sendt til Vikebladet Vestposten frå tunnelen til Alme viser at det også kan vere greitt å passe på det som heng over ein. Sylkvasse istappar heng frå tunneltaket der. Det har også kome rapportar om istappar i Kvalnestunnelen.

Om ein ser på vêrmeldinga for Hareid og Ulstein for dei neste dagane vil det kalde vêret halde fram, og det vil høgst truleg kome meir snø frå tid til anna.

Politiet i Møre og Romsdal har gjentekne gonger åtvara både køyrande og gåande om å vise ekstra varsemd på det utfordrande føret, noko lokalavisa sjølvsagt også sluttar seg til. God helg - og køyr forsiktig!