NAV inn i helsehuset

Nyhende

Hareid kommune vann ein viktig kontrakt med NAV om at dei skal inn i det nye Helsehuset.

Då det vart bestemt at NAV-kontoret til Ulstein, Hareid og Sande skulle liggje i Hareid sentrum, la Hareid kommune inn anbod om at dei kunne få leige i det nye Helsehuset. No er det klart at dette anbodet vann Hareid kommune, i sterk konkurranse med andre aktørar.

No er det klart at 30 NAV-tilsette skal inn i det nye Helsehuset.

- Dette var svært gledeleg, og det er eit veldig viktig bidrag for å realisere helsehuset, seier ordførar Anders Riise i ei pressemelding frå Hareid kommune.

Nav blir såleis den andre eksterne aktøren som skal inn i det nye bygget. I desember vart det klart at Distriktstannklinikken også skal inn her.

I tillegg skal huset romme legesenter, helsestasjon, bibliotek og ymse helserelaterte stillingar.

Arbeidet på tomta er starta opp. I første omgang skal det leggjast nye el- og fiberkablar, noko som vil føre til ein del graving i området. Men det er lagt opp slik at ingen av vegane blir stengte.