Nyhende

I dag, laurdag er det "Den nasjonale høgtlesingsdagen", sjølve opninga på Bokåret 2019. I bibliotek over heile landet var forfattarar, forteljarar, leseombod, lokale entusiastar eller bibliotekarane sjølve i aksjon, der dei leste tekstar dei er glade i for alle som ville høyre på. Kulturminister Trine Skei Grande klipte snora for bokåret på ei markering i Nasjonalbiblioteket, skriv Nasjonalbiblioteket sjølv på sine nettsider.

Dagen blei også markert ved biblioteka i Ulstein og Hareid. Det vil også bli fleire arrangement i regi av biblioteka utover året for å fremje leselyst og leseglede.

På Ulstein bibliotek på Ulstein Arena var det Ulstein-ordførar Knut Erik Engh som stod for høgtlesinga. Hareid-ordførar Anders Riise kunne ikkje møte på Hareid bibliotek - men varaordførar Kristian Fuglseth steppa gladeleg inn. Sjølv om det godt kunne vore fleire som fann vegen til biblioteket på Hareid, var det bra frammøte på biblioteket i Ulstein.

- Eg trur slike arrangement er viktige. Det er så mykje fokus på alle typar skjermar i dag. Det er bra for borna at dei også lærer at bøker har ein verdi, og at det å lese er kjekt og nyttig, seier Kristian Fuglseth til Vikebladet Vestposten.