Lyste mot himmelen - mot vald og aggresjon

Nyhende

Paweł Adamowicz var ordførar i den nordpolske byen Gdansk, ein by det nok er mange her på Søre Sunnmøre som fått kjennskap til - spesielt dei siste åra. Under den store finalen i ei årleg pengeinnsamling som den velgjerande organisasjonen starta av Jurek Owsiak står bak, var Adamowicz blant dei som stod på scena. Det skulle teljast ned før publikum kunne lyse mot himmelen med mobiltelefonane sine, ein fast tradisjon i høve denne pengeinnsamlinga, men det heile tok ei tragisk vending.

Ein mann tok seg opp på scena og knivstakk Adamowicz. Det har seinare kome fram, gjennom den polske TV-kanalen TVN, at den 27 år gamle mannen som gjorde dette skulle ha ropt frå scena at han sat uskuldig fengsla for eit bankran under regjeringsperioden til Platforma Obywatelska (Norsk = Borgerplattformen), eit parti som Adamowicz tidlegare hadde tilhøyrt.

Ordføraren sin tilstand var kritisk etter angrepet, og dagen etter, måndag 14. januar, døydde Paweł Adamowicz som følgje av stikkskadane han blei påført. Han blei berre 53 år gammal. I veka som har gått etter angrepet har polakkar og folk frå andre nasjonalitetar frå over heile verda tatt avstand mot den grufulle hendinga, og rundt 45.000 menneske møtte fram under gravferda hans i Gdansk laurdag.

Verdig markering i Ulsteinvik

Sylvester Zawadzki, Malgorzata Pluta og Ewa Zofia Høydalsvik fortalde tidlegare denne veka til Vikebladet Vestposten at Jurek Owsiak, som starta den velgjerande organisasjonen for 27 år sidan, og som Paweł Adamowicz viste si støtte til under arrangementet, i ettertid har varsla at han vil trekkje seg som leiar for den veldedige organisasjonen, fordi han kjenner skuld og ansvar for at dette skjedde på eit arrangement i regi av hans organisasjon.

For å vise støtte til Jurek og samstundes ta avstand frå vald og aggresjon, og ikkje minst framheve kjærleiken, samla difor polakkar og nordmenn seg, side om side, ved Blåhuset i Ulsteinvik søndag kveld. Samstundes blei det gjennomført markeringar mange andre stader kring om i heile verda.

Rundt 100 personar møtte fram i Ulsteinvik, og lyste mot himmelen med mobiltelefonar og stjerneskot.

- Det var ei fin markering - vår måte å vise solidaritet med Jurek og Paweł på. Vi er veldig nøgde med at så mange hadde lyst til å kome og ta avstand frå vald og aggresjon denne kvelden, fortalde Sylvester Zawadzki til lokalavisa like etter markeringa.