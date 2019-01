Desse får Stian med seg

Nyhende

Vikebladet Vestposten har tidlegare skrive om at Stian Lehmann Scheide er Ulstein Høgre sin ordførarkandidat.

Det er ein del røynde høgrepolitikarar som gir seg etter kommunevalet til hausten, og Ulstein Høgre har fått ein del nye namn på lista. Dei tre øvste plassane på lista er kummulerte. Det er Stian Lehmann Scheide, Egil Ulfstein og Berit Overvåg Hjort.

Alle kandidatane vart vald samrøystes på nominasjonsmøtet til Ulstein Høgre i november 2018.

Håvard Stave, som er leiar i Ulstein Høgre, melder at partiet har starta programlarbeidet for perioden 2019-2023. Dei kjem til å arrangere fleire opne møte i tillegg til medlemsmøte for å høyre meiningar frå innbyggjarane i Ulstein kommune.

– Eg er veldig motivert

Slik ser lista ut:

1. Scheide, Stian Lehmann

2. Ulfstein, Egil

3. Hjorth, Berit Overvåg

4. Stave, Håvard

5. Pushparajah, Steven

6. Ulstein, Hans Petter Thoresen

7. Rud, Linda

8. Pushparajah, Jeswant

9. Sundgot, Solveig

10. Alvestad, Fredrik Inge

11. Urke, Greta

12. Brevik, Viggo

13. Sandanger, Oddhild

14. Riise, Are Olav

15. Lyshaugen, Ståle