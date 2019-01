Nyhende

I morgon, tysdag 22. januar, skal Næring- og miljøutvalet i Hareid kommune ta stilling til om dei vil gje løyve til oppføring av tekniske instellasjonar for å leggje til rette for batteridrift av ferja. Hareid formannskap har godkjend plassering, det skjedde i desember 2018, men no skal altså Næring- og miljø godkjenne oppføring av bygga.

Det er snakk om batteribygg, ladetårn, fortøyningsautomat og naudsynt utstyr/installasjonar i tråd med søknaden.