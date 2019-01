Fekk pengar til innkjøp av kanoar

Nyhende

– Dette er ei gåve vi set stor, stor pris på. Det betyr mykje for begge gruppene, fortel Torhild Hjørungdal, leiar for speidarane i Hjørungavåg, og Øyvind Grimstad, som er leiar for speidarane på Hareid.

Solgunn Røyset Almedal frå Sparebanken Møre på Hareid troppa opp på Hareid bedehus torsdag kveld og overrekte den gode bodskapen til speidarane.

– Som lokalbank meiner vi at arbeidet speidarrørsla gjer er veldig bra for miljøet og samhaldet i lokalsamfunn som Hareid og Hjørungavåg. Dei aktiviserer born og unge, og har naturen i fokus. Vi meiner det er heilt på sin plass å støtte speidargruppene med midlar til innkjøp av kanoar, slik at dei får sjansen til å utvide tilbodet ytterlegare, seier Solgunn Røyset Almedal til Vikebladet Vestposten.

Treng fleire leiarar

Begge speidargruppene har samla inn godt med pengar til innkjøp av kanoar allereie, og med det dei får frå Sparebanken Møre har dei nok til å gå til innkjøp av dei.

– Vi har samla inn ei stund no, og dette siste bidraget gjer at vi endeleg får realisert det vi har ønskt oss, seier Øyvind Grimstad.

Rekruttering av nye leiarar er ei utfordring begge speidargruppene har, og håpet er at til dømes denne nye aktiviteten kan gjere det meir attraktivt for fleire å bli med i speidarrørsla i Hareid kommune.

Dei to KFUK-KFUM-speidargruppene tel rundt 60 medlemmar kvar, men har plass til fleire.

– Det er berre å møte opp på patruljemøte, som vi har annakvar onsdag, seier Torhild Hjørungdal til slutt.